L’Égypte se dit prête à participer à une force internationale à Gaza sous mandat de l’ONU

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a affirmé ce lundi que son pays était disposé à contribuer à une éventuelle force internationale déployée dans la bande de Gaza, mais uniquement sous certaines conditions.

Lors d’une conférence de presse conjointe au poste-frontière de Rafah avec le Premier ministre de l’Autorité palestinienne, Mohammad Mustafa, Abdelatty a précisé que la participation égyptienne serait conditionnée à l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies et à l’existence d’un « mandat clair ».

Le chef de la diplomatie a insisté sur la nécessité d’un cadre politique préalable, sans lequel « il serait insensé de déployer des forces ». Selon lui, un tel horizon permettrait non seulement d’assurer l’efficacité d’une mission internationale, mais aussi de soutenir les Palestiniens dans leur aspiration à établir un État indépendant. Ces déclarations interviennent alors que les efforts de médiation pour un cessez-le-feu et la libération des otages se poursuivent au Caire, avec la participation de plusieurs acteurs régionaux et internationaux.