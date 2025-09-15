L’émir du Qatar accuse Israël de transformer le monde arabe en "zone d’influence israélienne"

Articles recommandés -

L’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, a vivement critiqué Israël lors de l’ouverture du sommet arabo-islamique à Doha, quelques jours après une frappe israélienne qui a visé des responsables du Hamas dans la capitale qatarie.

Selon lui, cette attaque « terroriste et lâche » avait pour objectif de faire dérailler les négociations en cours sur un cessez-le-feu et la libération des otages. « Quiconque attaque une partie médiatrice cherche clairement à faire échouer les négociations », a déclaré Tamim, soulignant que si la libération des otages devait signifier la fin de la guerre, « Israël n’est pas intéressé par cette issue ».

L’émir a affirmé que Doha œuvre depuis deux ans pour obtenir un accord entre Israël et le Hamas. Il s’est interrogé sur les intentions israéliennes : « Si Israël voulait éliminer la direction politique du Hamas, pourquoi négocier avec elle ? Et si son objectif était la libération des otages, pourquoi tuer ceux qui négocient en son nom ? » Tamim a également accusé Israël de vouloir rendre Gaza inhabitable afin de forcer ses habitants à l’exil, une stratégie visant, selon lui, à concrétiser la vision d’un « Grand Israël ». Enfin, il a dénoncé l’ambition du Premier ministre Benjamin Netanyahou de transformer l’ensemble du monde arabe en zone d’influence israélienne, appelant les pays de la région à s’unir pour contrer ce qu’il a qualifié de projet dangereux et expansionniste.