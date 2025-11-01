L’émissaire américain affirme que le Hezbollah dispose encore de milliers de roquettes

Le représentant spécial des États-Unis pour la Syrie et ambassadeur à Ankara, Tom Barrack, a déclaré que les frappes israéliennes au sud du Liban se poursuivaient en raison de la présence de milliers de roquettes et de missiles détenus par le Hezbollah, qui continuent de menacer Israël.

Intervenant lors d’une conférence sur la sécurité à Bahreïn, Barrack a qualifié les dirigeants libanais de « dinosaures », estimant qu’ils peinent à désarmer la milice pro-iranienne. Il a exhorté Beyrouth à accélérer ses efforts, jugeant qu’il n’y avait « plus de temps à perdre ».

Concernant les relations entre Israël et le Liban, l’envoyé de Donald Trump a affirmé que Jérusalem était prête à conclure des accords frontaliers avec tous ses voisins, ajoutant qu’Israël « devait une faveur à l’Amérique » après les frappes américaines sur le programme nucléaire iranien, qu’il a présentées comme ayant « profondément remodelé la région ».

Barrack a également estimé qu’un rapprochement économique entre Israël et la Turquie était possible malgré leurs tensions politiques.

« La Turquie et Israël ne seront pas en guerre. Nous allons assister à un alignement du Caucase à la Méditerranée », a-t-il prédit. Enfin, il a livré une réflexion plus large sur la politique occidentale au Moyen-Orient : « Depuis la chute de l’Empire ottoman, tout ce que l’Occident a fait dans la région a été une erreur. Ce qui fonctionne, ce sont les monarchies bienveillantes. »