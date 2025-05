"L'enrichissement d'uranium en Iran se poursuivra, avec ou sans accord" (ministre)

Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi a réaffirmé mercredi que Téhéran poursuivra l'enrichissement d'uranium quelles que soient les circonstances, soulignant ainsi la ligne rouge infranchissable de la République islamique dans les négociations avec les États-Unis concernant son programme nucléaire qui progresse rapidement.

"Je l'ai déjà dit, et je le répète encore: l'enrichissement d'uranium en Iran se poursuivra — avec ou sans accord," a déclaré Araghchi, selon la télévision d'État iranienne.

Cette déclaration intervient après plusieurs cycles de pourparlers entre les deux nations, y compris au niveau des experts, concernant les détails d'un possible accord. Cependant, aucune entente n'a encore été atteinte et les responsables américains, notamment le président Donald Trump, l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff et le secrétaire d'État Marco Rubio, maintiennent que l'Iran doit renoncer à l'enrichissement — une concession que Téhéran n'avait pas faite dans son accord nucléaire de 2015 avec les puissances mondiales.

Araghchi a ajouté que l'Iran "examine actuellement s'il faut participer au prochain cycle et quand y prendre part" dans les discussions avec les États-Unis. Les États-Unis et Oman, qui joue le rôle de médiateur dans ces négociations, n'ont pas encore annoncé de cinquième cycle de pourparlers. Le voyage de Trump au Moyen-Orient la semaine dernière a retardé toute nouvelle rencontre. Les négociateurs se sont précédemment réunis à Mascate, Oman, et à Rome. "Nous n'avons jamais abandonné la diplomatie. Nous serons toujours présents à la table des négociations, et la principale raison de notre présence est de défendre les droits du peuple iranien," a souligné Araghchi. "Nous nous opposons aux demandes et à la rhétorique excessives à la table." Les remarques d'Araghchi sont intervenues un jour après que le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que les négociations aboutissent à un accord.

L'impasse actuelle illustre les positions diamétralement opposées des deux parties. D'un côté, Washington insiste sur l'arrêt complet de l'enrichissement d'uranium par l'Iran, le secrétaire d'État Marco Rubio ayant récemment déclaré que "les seuls pays au monde qui enrichissent l'uranium sont ceux qui possèdent des armes nucléaires." De l'autre, Téhéran considère le droit à l'enrichissement comme non négociable, maintenant que son programme est pacifique et protégé par le Traité de non-prolifération nucléaire.

Alors que le temps presse et que les menaces d'action militaire se multiplient, l'incertitude plane sur l'avenir de ces négociations délicates qui pourraient déterminer la stabilité régionale dans les mois à venir.