L'envoyé de l'ONU exhorte Damas à reprendre les pourparlers de Genève visant à réviser la constitution syrienne

L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Geir Pedersen, a exhorté dimanche Damas à reprendre les pourparlers en vue de réviser la constitution du pays, avertissant que le dialogue politique allait "dans la mauvaise direction".

La guerre en Syrie, qui a débuté il y a 13 ans par la répression de manifestations en faveur de la démocratie, a fait plus de 500 000 morts, déplacé des millions de personnes et ravagé l'économie, les infrastructures et l'industrie du pays.

Depuis octobre 2019, M. Pedersen tente de faire progresser un comité pour la Syrie afin de réécrire ou de modifier la constitution du pays déchiré par la guerre, mais sans grand succès. Les pourparlers de Genève ont été interrompus en 2022 après que Moscou, allié de Damas, se soit opposé à ce que la réunion se tienne en Suisse, mettant en cause sa neutralité après qu'elle a imposé des sanctions à la Russie en raison de la guerre en Ukraine.

"La situation en Syrie est aujourd'hui extrêmement difficile et je pense que tous les indicateurs pointent dans la mauvaise direction en ce qui concerne la sécurité, l'économie et le processus politique", a déclaré M. Pedersen à la presse à Damas.

"Nous devrions continuer à nous rencontrer à Genève et à développer le comité constitutionnel et son travail de manière à donner de l'espoir au peuple syrien", a affirmé M. Pedersen après avoir rencontré le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mekdad.

Le mois dernier, M. Pedersen a déclaré que Moscou et Damas avaient rejeté la tenue d'un neuvième cycle de négociations à Genève, lieu habituel des pourparlers, et que les parties n'étaient pas parvenues à se mettre d'accord sur un autre lieu de rencontre. Dimanche, l'envoyé de l'ONU a affirmé qu'il avait réitéré cette proposition lors de sa rencontre avec M. Mekdad. "Nous avons besoin de progrès sur le front politique", a souligné M. Pedersen, qui sert de médiateur dans les discussions entre les représentants du gouvernement du président syrien Bachar el-Assad, de l'opposition et de la société civile. Les séries interminables de pourparlers de paix soutenus par l'ONU n'ont pas réussi à mettre un terme au conflit syrien et, ces dernières années, elles ont été largement dépassées par des discussions parallèles impliquant la Turquie, qui soutient l'opposition, et la Russie et l'Iran, qui sont des alliés de Damas.