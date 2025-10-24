L’épouse de Marwan Barghouti appelle Donald Trump à intervenir pour sa libération

Fadwa Barghouti, l’épouse du dirigeant terroriste palestinien emprisonné Marwan Barghouti, a lancé un appel au président américain Donald Trump pour qu’il intervienne en faveur de la libération de son mari, détenu en Israël depuis plus de vingt ans.

« Monsieur le Président, un véritable partenaire vous attend — quelqu’un qui peut contribuer à réaliser le rêve d’une paix juste et durable au Moyen-Orient », a déclaré l’avocate dans un communiqué transmis à l’AFP. Elle a ajouté : « Au nom de la liberté du peuple palestinien et de la paix pour les générations futures, aidez à libérer Marwan Barghouti. »

Âgé de 66 ans, Marwan Barghouti purge plusieurs peines de prison à perpétuité pour des attaques terroristes meurtrières commises contre des Israéliens pendant la seconde Intifada. Considéré par une grande partie de la population palestinienne comme un "héros de la résistance" et un possible successeur légitime à Mahmoud Abbas, il demeure une figure centrale du mouvement national palestinien. Interrogé le 15 octobre par le magazine Time, Donald Trump avait indiqué qu’il prendrait « une décision » à ce sujet, sans préciser d’échéance. Ce jeudi, lors d’un point presse en Israël, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a simplement répondu : « Je n’ai rien de nouveau à vous annoncer sur ce dossier. »