L'Etat libanais mènerait des négociations avec le Hezbollah pour la remise de ses armes

Le quotidien libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, révèle qu'une personnalité libanaise entretenant des liens étroits avec l'administration américaine mène actuellement des discussions avec l'organisation terroriste chiite soutenue par l'Iran concernant l'arsenal de "la résistance", incluant d'éventuelles garanties en échange de la remise de ses armes.

Cette source, qui s'est confiée au journal, confirme que l'atmosphère du "dialogue" avec le parti est "positive, et ils sont ouverts à toute discussion sereine, sans provocations". Elle précise que le président Joseph Aoun et le président du Parlement Nabih Berri suivent de près ces rencontres.

Convaincre plutôt que contraindre

L'objectif de ces contacts est explicite : "convaincre le Hezbollah que ses armes sont devenues un fardeau, et qu'il doit initier leur remise à l'État, plutôt qu'une partie quelconque tente de les saisir par des menaces, la force ou une rhétorique populiste".

En contrepartie, les négociateurs évoquent un ensemble de garanties complexes que devraient fournir "les partis internationaux et arabes, ainsi que l'État libanais" : assurances aux électeurs du Hezbollah, garanties militaires et sécuritaires pour ses dirigeants, et garanties politiques pour ses cadres et responsables.

Des garanties multiples

Ces garanties portent sur plusieurs aspects cruciaux : le retrait israélien des positions occupées dans le sud, l'arrêt des éliminations ciblées, la protection contre l'ouverture d'une nouvelle guerre et le lancement d'un processus de reconstruction. Elles concernent également le statut politique du parti et une participation chiite renforcée au pouvoir exécutif.

Pression américaine croissante

Des sources américaines citées dans l'article déclarent : "Nous soutenons tout ce qui mènera à une solution du problème des armes, et nous sommes très sérieux : aucune amélioration ne se produira au Liban avant que cette question ne soit résolue."

L'administration américaine exprime sa frustration face aux lenteurs libanaises, contrastant avec la "nouvelle Syrie" qui, selon ces sources, a su prendre des mesures attirant les soutiens américain, saoudien et du Golfe, notamment par sa disposition à entretenir des "relations de coopération" avec Israël.