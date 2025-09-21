"L'État palestinien n'existera jamais", affirme le 'Prince vert'

Articles recommandés -

Fils aîné du cheikh Hassan Yousef, l’un des fondateurs du Hamas, Mosab Hassan Yousef, alias le "Prince vert", aujourd’hui installé en Californie, est devenu l’un des critiques les plus radicaux de la cause palestinienne. À l’heure où plusieurs pays européens et le Canada s’apprêtent à reconnaître un État palestinien, il affirme dans des propos rapportés par The Telegraph, que ce dernier "n’existera jamais". Selon lui, le "palestinisme" est une construction artificielle et un "culte de la violence et du victimisme" qui a mené au massacre du 7 octobre 2023 et à la guerre de Gaza.

Yousef ne ménage pas ses mots : il accuse la société palestinienne, bien au-delà du Hamas, d’avoir glorifié les attentats suicides et cultivé une idéologie de mort depuis des décennies. Il assure que nombre des atrocités commises le 7 octobre n’ont pas été le fait des commandos armés mais de civils de Gaza, emportés par cette culture de haine.

Ses propos, sans concession, visent aussi bien le nationalisme palestinien que certaines dérives de la société israélienne ou du monde occidental, qu’il accuse de se comporter en "troupeau" incapable de penser par lui-même. "Le mouton croit que le berger est son ami, mais il le mène à l’abattoir", résume-t-il.

Son ancien officier traitant au Shin Bet, Gonen Ben Itzhak, devenu avocat et critique de Benjamin Netanyahou, reste l’un de ses proches. Tous deux partagent l’idée que la violence et l’endoctrinement menacent autant Israël que les Palestiniens.

Pour Yousef, le salut ne viendra ni d’un État palestinien ni d’une idéologie religieuse, mais d’une révolte individuelle contre l’esprit grégaire. "On ne se trompe jamais en sauvant une vie humaine", conclut-il, fidèle à ce qui fut, dit-il, son unique boussole au cœur de la guerre.

Mosab Hassan Yousef a grandi au cœur du mouvement terroriste palestinien du Hamas avant de devenir son plus redoutable adversaire. Surnommé le "Prince vert", il fut pendant près de dix ans l’un des espions les plus précieux du Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, qu’il alimenta en renseignements décisifs durant la seconde Intifada.

Après avoir infiltré le Hamas, souvent au contact direct des kamikazes qu’il tentait de neutraliser, il choisit l’exil. Son autobiographie "Son of Hamas" (2010) révéla au grand jour son parcours et brisa définitivement ses liens familiaux. "J’ai sauvé ma vie, celle de mon père et de nombreux innocents, des deux côtés", dit-il aujourd’hui.