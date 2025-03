L'influenceur gazaoui Saleh Al-Jafarawi accusé d'avoir détourné des millions de dollars de dons

Saleh Al-Jafarawi, blogueur basé à Gaza devenu célèbre depuis le début du conflit, est accusé d'avoir amassé une fortune en détournant des fonds destinés à la population gazaouie, a rapporté le site ynet, jeudi. Cette figure médiatique, surnommée "la star des réseaux sociaux du Hamas", s'était d'abord réjouie des tirs de roquettes sur Israël le premier jour de la guerre, avant d'être filmée en pleurs dans un hôpital après la riposte israélienne.

Sa dernière campagne de financement, qui a déjà récolté 4 millions de dollars, visait à atteindre un objectif total de 10 millions pour la reconstruction de l'hôpital Nasser à Khan Younès. Saleh Al-Jafarawi prétendait agir à la demande du ministère palestinien de la Santé de Ramallah, utilisant même son logo officiel ainsi que celui d'une organisation caritative koweïtienne - apparemment sans leur consentement.

La réaction du ministère palestinien de la Santé ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué officiel, l'institution a formellement nié toute implication : "Le ministère n'est partenaire d'aucune campagne de dons ou de collecte de fonds en ligne menée par des activistes." L'autorité a également mis en garde contre l'utilisation non autorisée de son nom et de son logo, invitant le public à vérifier les informations uniquement via son site officiel. L'affaire a suscité l'indignation à Gaza, où les accusations de détournement de fonds humanitaires sont particulièrement sensibles dans le contexte actuel de crise prolongée.