L’Irak a déjoué 29 attaques contre Israël et les troupes américaines, selon le Premier ministre

Le Premier ministre irakien, Mohammed Shia al-Sudani, a déclaré dans une interview à l’Associated Press que son gouvernement a contrecarré 29 tentatives de milices pro-iraniennes de tirer des missiles et drones sur Israël et des bases américaines en Irak lors de la guerre de 12 jours contre l’Iran le mois dernier. Ces groupes armés, alignés sur l’Iran, ont été stoppés par des « opérations de sécurité » non détaillées, combinant pressions politique et militaire.

« Nous savons que le gouvernement israélien cherche à élargir le conflit dans la région », a affirmé al-Sudani, soulignant son refus de donner un prétexte pour des attaques contre l’Irak. Il a également indiqué avoir exhorté les dirigeants iraniens à privilégier le calme et le dialogue. Concernant l’enlèvement en 2023 de la chercheuse israélo-russe Elizabeth Tsurkov, probablement détenue par la milice Kataib Hezbollah, al-Sudani a défendu les efforts de son gouvernement. « Nous ne négocions pas avec des gangs et kidnappeurs », a-t-il déclaré, précisant qu’une équipe dédiée travaille avec des factions politiques pour la localiser. Ces actions reflètent la volonté de l’Irak de maintenir la neutralité face aux tensions régionales.