L'Irak adopte une loi criminalisant l'homosexualité

Le Parlement irakien a adopté samedi une loi criminalisant les relations homosexuelles et les transitions de genre, avec des peines pouvant aller jusqu'à quinze ans d'emprisonnement. La première mouture du projet de loi prévoyait la peine de mort.

La loi interdit par ailleurs toute organisation de défense des droits des homosexuels, et criminalise les comportements efféminés chez les hommes. Une peine d'emprisonnement est également prévue pour les pratiques échangistes impliquant les épouses.

Amnesty International a vivement dénoncé la nouvelle loi, tandis que le Département d'Etat américain s'est dit profondément préoccupé par celle-ci, déplorant les menaces qui pèsent "sur les personnes les plus vulnérables de la société irakienne", et affirmant que cette législation "sape les efforts de réforme politique et économique du gouvernement".

L'homosexualité était légale en Irak sous le régime de Saddam Hussein jusqu'en 2001. Après cette date, elle est largement devenue taboue sous la pression du conservatisme religieux grandissant. En 2009, des milices irakiennes sont soupçonnées d'avoir perpétré l'assassinat d'homosexuels et de travestis, en particulier à Sadr. Idem en 2012, où au moins 12 assassinats d'homosexuels ont été rapportés.