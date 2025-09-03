L'Iran a accéléré son rythme de production d'uranium enrichi à 60% (AIEA)

Articles recommandés -

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a indiqué, dans un rapport confidentiel consulté par Reuters, que l’Iran avait accru son stock d’uranium enrichi à un niveau proche de l’usage militaire juste avant les frappes israéliennes du 13 juin visant ses installations nucléaires.

Selon ce document, au 13 juin, Téhéran disposait de 440,9 kg d’uranium enrichi jusqu’à 60%, sous forme d’hexafluorure d’uranium, une substance pouvant être enrichie davantage dans des centrifugeuses. Ce niveau d’enrichissement se situe juste en dessous du seuil nécessaire pour la fabrication d’une arme nucléaire.

L’AIEA précise que cette quantité, si elle était encore enrichie, suffirait à produire l’équivalent de dix bombes nucléaires, selon ses propres critères techniques.

Cette révélation survient alors que les frappes israéliennes du 13 juin avaient pour objectif déclaré de freiner le programme nucléaire iranien. Depuis ces attaques, les inspecteurs de l’AIEA rencontrent de grandes difficultés à vérifier sur place l’état réel du programme iranien, ce qui inquiète la communauté internationale. Le rapport met en lumière la progression continue des ambitions nucléaires de l’Iran, malgré les tensions régionales et les pressions internationales, et souligne la nécessité urgente de rétablir des mécanismes de contrôle et de transparence afin d’évaluer la véritable portée des activités nucléaires du régime de Téhéran.