L’Iran a exécuté plus de 1.000 personnes depuis janvier, alerte une ONG

Basée en Norvège, l’organisation parle d’une « campagne de massacres » dans les prisons du pays.

Le drapeau national iranien à Téhéran, Iran, le 31 mars 2020AP Photo/Vahid Salem

L’Iran a procédé à au moins 1.000 exécutions depuis le début de l’année 2025, dénonce l’ONG Iran Human Rights (IHR).

Basée en Norvège, l’organisation parle d’une « campagne de massacres » dans les prisons du pays.

Rien que la semaine dernière, 64 personnes ont été pendues, soit plus de neuf exécutions par jour en moyenne.

L’IHR appelle la communauté internationale à réagir face à cette vague de répression sans précédent.

