L’Agence de presse Tasnim a rapporté jeudi que l’Iran avait officiellement répondu à la proposition américaine en 15 points et attend désormais la réaction de États-Unis. Selon cette source, Téhéran pose plusieurs conditions majeures pour avancer vers un règlement.

Parmi les exigences figurent l’arrêt des frappes contre son territoire, des garanties empêchant toute reprise des hostilités, ainsi que le versement de compensations. L’Iran réclame également la fin des conflits sur l’ensemble des fronts régionaux, y compris au Liban. Le dossier du détroit d’Hormuz reste central, Téhéran affirmant que l’exercice de sa souveraineté sur ce passage constitue un droit « naturel et légal ».

Parallèlement, un haut responsable iranien a indiqué à Reuters que la proposition américaine, transmise via le Pakistan, avait été rejetée dans sa forme actuelle. Jugée « unilatérale et injuste », elle ne répondrait pas, selon Téhéran, aux critères minimaux nécessaires pour aboutir. La Turquie et le Pakistan tenteraient néanmoins de faciliter un terrain d’entente entre les deux parties.

Malgré ce refus, les autorités iraniennes insistent sur le fait que la voie diplomatique reste ouverte. « La diplomatie n’a pas cessé », a affirmé la source, estimant qu’une issue demeure possible si « le réalisme prévaut à Washington ». Cette position traduit une stratégie mêlant fermeté sur les principes et volonté de maintenir un canal de négociation, dans un contexte régional toujours hautement instable.