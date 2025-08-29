L’Iran a procédé à au moins 841 exécutions depuis le début de l’année 2025 (ONU)

Articles recommandés -

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR) a tiré la sonnette d’alarme vendredi à Genève : l’Iran a procédé à au moins 841 exécutions depuis le début de l’année 2025, marquant une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Rien qu’au mois de juillet, 100 personnes ont été exécutées, soit plus du double par rapport à juillet 2024.

Parmi les personnes exécutées figurent des femmes, des migrants afghans et des membres de minorités ethniques, notamment baloutches, kurdes et arabes. Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat, a dénoncé une « utilisation systématique de la peine de mort comme outil d’intimidation et de répression de toute dissidence ».

L’ONU souligne que les minorités et les migrants sont disproportionnellement ciblés parmi les condamnés à mort. Onze prisonniers risquent actuellement une exécution imminente : six d’entre eux sont accusés de « rébellion armée », et cinq autres ont été condamnés en lien avec leur participation aux manifestations de 2022. Le Haut-Commissaire Volker Türk a appelé Téhéran à instaurer un moratoire immédiat sur les exécutions, première étape, selon lui, vers l’abolition totale de la peine capitale. L’Iran, de son côté, continue d’ignorer les appels internationaux à rejoindre le mouvement mondial en faveur de la fin de la peine de mort.