L'Iran accélère son programme nucléaire, selon le renseignement américain

Un nouveau rapport du renseignement américain, transmis à l'équipe de transition de Donald Trump, révèle un changement radical dans la stratégie nucléaire iranienne. Selon les informations du New York Times, un groupe de scientifiques iraniens travaille activement à trouver une voie plus rapide pour développer une arme nucléaire, bien qu'aucun ordre explicite n'ait encore été donné par le Guide suprême iranien. Le changement majeur concerne le délai nécessaire pour transformer le matériel nucléaire en arme opérationnelle. "Alors que les estimations précédentes parlaient d'un à deux ans, les scientifiques iraniens cherchent désormais à accomplir ce processus en quelques mois", indique le quotidien américain.

Les données préoccupantes montrent que l'Iran dispose déjà d'une quantité suffisante d'uranium enrichi à 60% pour produire quatre à cinq bombes nucléaires. Les experts estiment que l'enrichissement supplémentaire à 90% - le niveau requis pour une arme nucléaire - ne prendrait que quelques jours.

Selon le renseignement américain, l'Iran possède désormais les connaissances techniques nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire de conception plus ancienne et moins sophistiquée. Cette arme, bien que primitive et inadaptée aux missiles balistiques, pourrait servir l'objectif iranien de dissuasion.

Ce changement de stratégie intervient alors que l'Iran et ses organisations terroristes affiliées ont échoué à pénétrer les systèmes de défense avancés américains et israéliens avec leurs missiles. "Même une arme nucléaire basique pourrait servir de facteur de dissuasion", souligne le rapport.

Cette évolution suscite une inquiétude particulière car l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ne maintient qu'une surveillance limitée sur la production de combustible nucléaire en Iran. Les États-Unis et Israël ont précédemment averti qu'ils seraient contraints d'intervenir militairement si l'Iran était découvert en train de produire du combustible enrichi à 90%.