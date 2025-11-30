L'Iran accélère son réarmement par crainte d'une frappe israélienne

Téhéran multiplie les efforts pour restaurer sa position affaiblie et accélère son réarmement, redoutant une attaque israélienne, a avertit dimanche matin sur Kan une source sécuritaire israélienne.

Selon cette source, l'Iran s'emploie à reconstituer les capacités des Houthis au Yémen et organise des transferts d'armes vers la Judée-Samarie en vue d'attentats en Israël. Le régime iranien réarme également le Hezbollah au Liban ainsi que les groupes terroristes opérant en Syrie pour d'éventuelles actions contre Israël.

Concernant la situation libanaise, la source sécuritaire a indiqué que l'Iran anticipe une intervention israélienne après le 31 décembre, date butoir à laquelle le Hezbollah est censé achever son désarmement. "L'Iran est engagé dans une course à l'armement qui préoccupe sérieusement les responsables sécuritaires", a-t-il conclu.

Le site d'information yéménite Defense Line, opposé aux Houthis, révélait il y a deux semaines les mesures iraniennes pour restaurer son influence à Sanaa. Téhéran aurait décidé de renvoyer au Yémen Abdel Reza Shahlai, commandant supérieur de la Force Qods qui supervisait auparavant le front yéménite. Cette décision viserait à combler le vide stratégique créé par l'élimination des dirigeants Hassan Nasrallah du Hezbollah et Qassem Soleimani. L'Iran enverrait également des experts des Gardiens de la Révolution et du Hezbollah comme "auxiliaires du djihad" auprès des rebelles houthis.

Les activités iraniennes contre Israël dépassent les frontières du Moyen-Orient. Le Mossad a récemment annoncé avoir démantelé, en collaboration avec des services de renseignement européens, plusieurs réseaux terroristes dans le monde qui préparaient des attentats contre des Israéliens et des Juifs, certains opérant sous protection iranienne. Selon des sources israéliennes, des dizaines de cellules tentent actuellement de perpétrer des attaques en Europe, en Afrique et ailleurs.