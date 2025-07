L'Iran accepte de reprendre les négociations nucléaires avec l'Europe sous la pression des sanctions

Articles recommandés -

Téhéran a annoncé lundi sa participation vendredi à des discussions sur son nucléaire avec la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne à Istanbul, après que ces trois pays européens ont menacé de réimposer des sanctions internationales en cas de refus.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaïl Baghaei, a confirmé que son pays tiendrait ces pourparlers en Turquie. Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghtchi devrait prendre part à ces discussions cruciales, marquant une reprise du dialogue après des mois de tensions.

Première rencontre depuis l'escalade militaire

Ces négociations interviennent après la première conversation jeudi dernier entre les ministres des Affaires étrangères du groupe E3 (France, Allemagne, Royaume-Uni) et le chef de la diplomatie de l'Union européenne avec leur homologue iranien, depuis l'escalade militaire entre Israël et l'Iran il y a environ un mois.

Les trois puissances européennes, aux côtés de la Chine et de la Russie, constituent les signataires restants de l'accord nucléaire de 2015 conclu avec l'Iran. Cet accord, abandonné par les États-Unis en 2018, avait levé les sanctions contre la République islamique en échange de restrictions strictes sur son programme nucléaire.

Ultimatum européen jusqu'à fin août

Les pays européens ont clairement fait savoir qu'ils réactiveraient les sanctions onusiennes contre Téhéran via le "mécanisme de snapback" d'ici fin août si les négociations nucléaires - qui se déroulaient entre l'Iran et les États-Unis avant le conflit israélo-iranien - ne reprenaient pas ou n'aboutissaient pas à des résultats concrets.

Araghtchi avait réagi fermement plus tôt cette semaine : "Si l'UE et l'E3 veulent jouer un rôle, ils doivent agir de manière responsable et abandonner leur politique usée de menaces et de pressions, y compris le 'snapback', pour lequel ils n'ont aucune base morale ou légale."

Cinq rounds de discussions infructueux

Avant l'escalade israélo-iranienne, Téhéran et Washington avaient mené cinq cycles de pourparlers nucléaires par l'intermédiaire d'Oman, mais s'étaient heurtés à des obstacles majeurs. L'enrichissement d'uranium par l'Iran demeure le point de friction principal, les puissances occidentales exigeant son arrêt total pour éliminer tout risque d'armement nucléaire.

Ce mécanisme de snapback peut être utilisé pour restaurer les sanctions onusiennes avant l'expiration de la résolution du Conseil de sécurité promouvant l'accord, prévue pour le 18 octobre.