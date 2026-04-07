L’Iran accepte de rouvrir le détroit d’Ormuz si les attaques israélo-américaines cessent

L’Iran a annoncé être prêt à rouvrir le détroit stratégique d’Ormuz dans le cadre d’une trêve temporaire, à condition que cessent les frappes menées par Israël et les États-Unis. Cette déclaration, faite par le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, intervient dans un contexte de tensions extrêmes mais aussi de reprise des efforts diplomatiques.

« Si les attaques contre l’Iran cessent, nos puissantes forces armées cesseront leurs opérations défensives », a-t-il affirmé sur le réseau X, suggérant une désescalade conditionnelle. Il a précisé que, durant une période de deux semaines, un passage sécurisé dans le détroit d’Ormuz serait possible, en coordination avec les forces armées iraniennes et « compte tenu des limitations techniques ».

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part essentielle du commerce mondial de pétrole et de gaz, constitue un levier stratégique majeur dans la crise actuelle. Sa fermeture partielle avait fortement inquiété la communauté internationale, accentuant la pression sur les marchés énergétiques et les routes commerciales.

Cette annonce intervient alors que Washington et Téhéran ont accepté d’ouvrir des négociations de deux semaines, avec l’objectif de parvenir à une solution pacifique au conflit. Ce délai doit permettre d’explorer les contours d’un accord plus durable, dans un contexte où les menaces militaires restent présentes.