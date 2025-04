L'Iran accuse Israël d'être derrière l'explosion dans le principal port du pays

Selon des informations relayées par les médias arabes, le député iranien Mohammad Seraj a accusé Israël d'être responsable de l'explosion survenue samedi sur un quai du port Shahid Rajaï, le principal du pays, près de la grande ville côtière de Bandar Abbas, sur le détroit d'Ormuz par où transite un cinquième de la production mondiale de pétrole. "Il existe des preuves claires indiquant l'implication israélienne dans la pose d'explosifs dans les conteneurs du port", a-t-il affirmé.

Les médias internationaux ont rapporté que l'explosion s'est produite dans des conteneurs contenant du carburant destiné à des missiles balistiques, et qu'elle résulte d'une "mauvaise manipulation d'une cargaison de combustible solide destiné à être utilisé dans des missiles balistiques iraniens", selon la BBC. Le ministère iranien de la Défense a toutefois catégoriquement nié cette information : "Il n'y avait pas de cargaison à usage militaire dans la zone de l'explosion au port".

Cette explosion a causé d'importants dégâts, avec des centaines de morts et de blessés. Les pompiers n'ont toujours pas réussi à éteindre l'immense incendie qui s'est déclaré sur les lieux.

Lundi matin, soit 48 heures après la puissante explosion dans le port Shahid Rajaï, l'agence de presse iranienne Tasnim a par ailleurs rapporté que l'Iran avait déjoué une cyberattaque contre les infrastructures du pays. "Hier, l'une des cyberattaques les plus étendues et les plus complexes contre les infrastructures du pays a été identifiée et des mesures préventives ont été prises", a déclaré le directeur général de la société de communication d'infrastructures.