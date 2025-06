L'Iran accuse Israël de manipuler l'AIEA après un rapport sur son programme nucléaire

L'Iran a vivement contesté samedi le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur son programme nucléaire, dénonçant des "accusations sans fondement" et pointant du doigt Israël. Le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé l'État hébreu de fournir "des informations peu fiables et trompeuses" à l'AIEA. "S'appuyer sur des sources d'information peu fiables et trompeuses fournies par le régime israélien... va à l'encontre des principes de vérification professionnelle de l'AIEA", a déclaré le ministère dans un communiqué.Téhéran a qualifié le document de "politiquement motivé" et exprimé "ses objections claires à son contenu", regrettant "la publication de ce rapport, qui a été préparé à des fins politiques par la pression exercée sur l'agence".

Selon le rapport de l'AIEA, l'Iran possédait au 17 mai 408,6 kg d'uranium enrichi à 60%, son stock ayant augmenté de près de 50% pour atteindre 133,8 kg depuis février. L'agence évoque des activités nucléaires secrètes menées avec des matériaux non déclarés sur trois sites sous enquête, qualifiant la situation de "préoccupation sérieuse". En réponse, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a publié une déclaration exceptionnelle pendant le Shabbat. "L'AIEA a publié un rapport grave et sans équivoque sur le programme nucléaire iranien", a-t-il averti, soulignant que "l'objectif du programme nucléaire iranien n'est pas pacifique". Netanyahou a conclu par un appel urgent : "La communauté internationale doit agir maintenant pour arrêter l'Iran."