L'Iran affirme avoir obtenu le déblocage de 3 milliards de dollars en échange du cessez-le-feu avec Israël

L'Iran a annoncé avoir obtenu le dégel de 3 milliards de dollars d'avoirs iraniens dans le cadre des arrangements ayant conduit à la cessation des hostilités avec Israël. L'information a été rapportée mardi par une agence de presse proche des Gardiens de la révolution, qui affirme que les fonds ont été transférés vers Téhéran à bord d'un avion en provenance d'Abu Dhabi.

Selon cette source, l'accord aurait été conclu à la suite de contacts indirects menés par une délégation qatarie. Le message transmis par Washington aurait également inclus des garanties selon lesquelles Israël limiterait ses opérations militaires au Liban.

Ces développements interviennent après une journée marquée par un échange de tirs entre Israël et l'Iran. La confrontation avait été déclenchée par une frappe israélienne visant la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. À l'issue de ces affrontements, les deux parties ont annoncé une suspension des hostilités.

Dans un communiqué, le commandement d'urgence des Gardiens de la révolution a indiqué que les forces iraniennes suspendaient leurs opérations militaires, tout en menaçant de reprendre les attaques si des actions hostiles se poursuivaient, notamment dans le sud du Liban. Les responsables iraniens ont présenté les tirs de missiles contre Israël comme une réponse directe à la frappe menée dans la Dahieh de Beyrouth.

Quelques heures plus tard, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi publiquement aux menaces iraniennes. Il a accusé l'Iran et l'organisation terroriste Hezbollah de tenter d'imposer une nouvelle équation stratégique à Israël. "Cette situation est intolérable et inacceptable", a déclaré le chef du gouvernement israélien.

Les affirmations concernant le déblocage des avoirs iraniens n'ont, à ce stade, pas fait l'objet d'une confirmation officielle de la part des autorités américaines.