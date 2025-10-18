L'Iran affirme ne plus être tenu par les "restrictions" liées à son programme nucléaire

L’Iran a déclaré samedi ne plus être lié par les restrictions imposées par l’accord de Vienne sur le nucléaire, conclu en 2015 entre Téhéran et les grandes puissances mondiales. L’annonce coïncide avec l’expiration officielle du pacte, signé avec la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les États-Unis, la Russie et la Chine, et entériné par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères affirme que « toutes les dispositions de l’accord, y compris les limitations du programme nucléaire et les mécanismes de contrôle, sont désormais terminées », tout en réaffirmant « l’engagement de l’Iran envers la diplomatie ».

L’accord, connu sous l’acronyme JCPOA, visait à limiter l’enrichissement d’uranium à 3,67 % et à garantir une supervision stricte de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), en échange d’une levée des sanctions économiques.

Mais depuis le retrait américain décidé par Donald Trump en 2018, l’Iran s’est progressivement affranchi de ses engagements, atteignant un taux d’enrichissement de 60 %, proche du seuil nécessaire à l’arme nucléaire. Les tensions se sont encore aggravées après les frappes israélo-américaines de juillet contre des sites nucléaires iraniens. En riposte, Téhéran a suspendu sa coopération avec l’AIEA et lancé des missiles contre Israël.

Le ministre iranien Abbas Araghchi a par ailleurs affirmé que le rétablissement des sanctions de l’ONU par les Européens est désormais « nul et non avenu ».