L’Iran affirme ne voir "aucune raison de négocier" avec les États-Unis

L’Iran ne voit « aucune raison de négocier » avec les États-Unis, a déclaré dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, rejetant les propos du président américain Donald Trump selon lesquels Téhéran chercherait à conclure un accord pour mettre fin à la guerre.

Dans un entretien accordé à l’émission Face the Nation sur la chaîne américaine CBS, le chef de la diplomatie iranienne a accusé Washington d’avoir rompu la confiance en lançant une attaque alors que des discussions étaient en cours. « Nous ne voyons aucune raison de négocier avec les Américains parce que nous étions en train de parler avec eux quand ils ont décidé de nous attaquer, et c’était la deuxième fois que cela se produisait », a-t-il déclaré.

Abbas Araghchi faisait notamment référence à une opération militaire américaine menée en juin 2025, survenue alors que des négociations étaient engagées entre Washington et Téhéran. Selon lui, cet épisode a profondément fragilisé toute perspective de dialogue entre les deux pays.

Le ministre iranien a également affirmé que Téhéran n’avait jamais demandé de cessez-le-feu depuis le début de la guerre, lancée le 28 février par Israël et les États-Unis contre l’Iran. « Nous n’avons jamais demandé un cessez-le-feu et nous n’avons même jamais demandé de négociations », a-t-il insisté.

Ces déclarations interviennent après que Donald Trump a affirmé, lors d’une interview accordée à la chaîne NBC, que l’Iran souhaitait parvenir à un accord pour mettre fin au conflit, tout en jugeant que les conditions actuelles n’étaient « pas encore assez bonnes ».

Par ailleurs, Abbas Araghchi a indiqué que son pays était prêt à autoriser certains navires étrangers à traverser le détroit d’Ormuz en toute sécurité. Il a précisé que plusieurs États avaient contacté Téhéran afin d’obtenir des garanties pour leurs navires, sans toutefois révéler l’identité de ces pays.