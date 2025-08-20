L’Iran affirme qu’il ne peut "complètement" rompre avec l’AIEA

Articles recommandés -

L’Iran a déclaré qu’il ne pouvait pas mettre fin totalement à sa coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), malgré la suspension annoncée de ses activités conjointes ces dernières semaines. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué que le retour des inspecteurs de l’ONU dépendrait désormais d’une décision des instances sécuritaires du pays.

Cette déclaration intervient près de deux mois après la suspension de la coopération de Téhéran avec l’AIEA, à la suite de la guerre de douze jours qui l’a opposé à Israël en juin. L’Iran avait alors accusé l’agence onusienne de ne pas avoir condamné les frappes israéliennes et américaines visant certaines de ses installations nucléaires. Dans la foulée, le Parlement avait adopté une loi restreignant l’accès des inspecteurs internationaux, contraints de quitter le pays.

Abbas Araghchi a cependant rappelé que certaines obligations techniques imposent une présence de l’AIEA, notamment à la centrale nucléaire de Bouchehr, où de nouveaux assemblages de combustible doivent être installés dans les prochaines semaines. « Nous ne pouvons pas complètement couper la coopération avec l’agence », a-t-il reconnu dans un entretien à l’agence officielle IRNA. Le ministre a précisé que, conformément à la loi votée par le Parlement, « le retour des inspecteurs sera possible uniquement par une décision du Conseil suprême de sécurité nationale », la plus haute instance sécuritaire iranienne. Cette prise de position laisse entrevoir un espace pour un dialogue futur, même si la méfiance reste profonde entre Téhéran et les pays occidentaux sur la question nucléaire.