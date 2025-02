L'Iran affirme qu'Israël et les États-Unis sont "impuissants" face à Téhéran

L'Iran a vivement réagi mercredi aux menaces conjointes américano-israéliennes, les qualifiant de "violation flagrante du droit international". Cette nouvelle escalade verbale intervient dans un contexte déjà tendu au Moyen-Orient.

La réaction de Téhéran fait suite à la rencontre à Jérusalem entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le Secrétaire d'État américain Marco Rubio. Lors de cet entretien, Netanyahou a notamment affirmé qu'Israël avait porté "un coup puissant" à l'Iran depuis le début de la guerre à Gaza. Les deux responsables ont réaffirmé leur détermination commune à contrer les ambitions nucléaires iraniennes et son influence dans la région.

Lors d'une conférence de presse hebdomadaire, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a adopté un ton particulièrement provocateur : "Face à un pays comme l'Iran, ils ne peuvent strictement rien faire", a-t-il déclaré, selon les médias d'État. "Vous ne pouvez pas menacer l'Iran d'une main et prétendre soutenir le dialogue de l'autre", a-t-il ajouté.

Cette nouvelle passe d'armes diplomatique s'inscrit dans un contexte régional particulièrement volatil, alors que la guerre à Gaza se poursuit et que les tensions entre l'Iran et Israël n'ont cessé de s'intensifier ces derniers mois. La République islamique, qui soutient plusieurs groupes terroristes armés dans la région, dont le Hamas et le Hezbollah, fait face à une pression internationale croissante concernant son programme nucléaire et son rôle dans les conflits régionaux.