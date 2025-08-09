L’Iran affirme son opposition au désarmement du Hezbollah

Articles recommandés -

L’Iran s’est fermement opposé à la décision du gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah, a déclaré samedi Ali Akbar Velayati, conseiller du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, selon l’agence de presse locale Tasnim.

« La République islamique d’Iran est certainement opposée au désarmement du Hezbollah, car l’Iran a toujours aidé le peuple libanais et la Résistance, et continue de le faire », a affirmé M. Velayati.

Cette déclaration intervient alors que le Liban est traversé par de vives tensions politiques et sécuritaires après l’annonce d’un plan gouvernemental visant à retirer les armes au mouvement chiite, allié stratégique de Téhéran et acteur militaire majeur dans la région.

Le 7 août, des centaines de partisans du Hezbollah avaient manifesté dans la banlieue sud de Beyrouth, défilant en voitures et à moto pour dénoncer le projet. Des soldats libanais avaient été déployés dans les rues afin de prévenir tout débordement. Le Hezbollah justifie son arsenal par la nécessité de se défendre face à Israël. Téhéran, son principal soutien militaire et financier, voit dans son maintien armé un élément clé de la « résistance » contre l’État hébreu. La décision du gouvernement libanais continue de diviser profondément la scène politique nationale et de susciter des réactions internationales contrastées.