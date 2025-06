L'Iran annule les négociations sur le nucléaire avec les États-Unis après l'opération israélienne

Un jour et demi après le lancement de l'opération "Réveil du Lion" visant à neutraliser le programme nucléaire iranien, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien a annoncé samedi l'annulation des pourparlers prévus en début de semaine avec Washington.

Négociations "dénuées de sens"

Le ministre a justifié cette décision en déclarant que les discussions avec "le plus grand soutien et partenaire des agresseurs sionistes sont dénuées de sens". Le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a renchéri, affirmant qu'"il n'y a aucune justification à poursuivre les pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis au vu du comportement barbare persistant d'Israël".

Dégâts "limités" selon Téhéran

Après les frappes israéliennes sur le site de Fordo, l'Agence iranienne de l'énergie atomique a minimisé l'impact, qualifiant les dégâts de "limités" dans cette installation souterraine où l'Iran enrichit de l'uranium.

Objectif de changement de régime ?

Selon l'agence Reuters, les attaques en Iran suggèrent une ambition plus large : un changement de régime. Les frappes ont éliminé des figures clés de la chaîne de commandement militaire ainsi que des scientifiques du nucléaire de haut rang. Ces coups portés semblent viser à saper la crédibilité de l'Iran tant à l'intérieur qu'auprès de ses alliés régionaux.