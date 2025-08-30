L’Iran arrête huit personnes soupçonnées d’espionnage pour le Mossad

Articles recommandés -

Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé l’arrestation de huit individus accusés d’avoir transmis au Mossad israélien des informations sensibles sur des sites stratégiques et des responsables militaires, a rapporté Reuters. Selon les médias d’État, ces arrestations font suite à la guerre éclair de juin dernier, lorsque Israël avait frappé des installations nucléaires iraniennes et éliminé plusieurs hauts gradés, infligeant à Téhéran son revers le plus sévère depuis le conflit Iran-Irak des années 1980.

Les suspects ont reçu une formation spécialisée en ligne par les services israéliens. Ils ont été interceptés dans le nord-est du pays avant de pouvoir agir, et les forces iraniennes affirment avoir saisi du matériel destiné à la fabrication d’explosifs, de bombes et de pièges.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte de répression accrue : les autorités iraniennes affirment avoir arrêté plus de 21.000 « suspects » durant la guerre de 12 jours contre Israël, qui s’est achevée par un cessez-le-feu négocié par les États-Unis.

Parallèlement, Téhéran a exécuté au moins huit personnes ces derniers mois pour espionnage, dont le scientifique nucléaire Rouzbeh Vadi, pendu le 9 août pour avoir fourni des informations à Israël. Des ONG de défense des droits humains dénoncent l’usage récurrent d’accusations d’espionnage et d’exécutions expéditives par l’Iran comme instruments de répression politique.