Nasser Kanaani, porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, a déclaré que le décès du président Ebrahim Raissi ne modifiera pas le niveau de soutien du pays aux groupes palestiniens qui luttent contre Israël et n'affectera pas les efforts déployés pour parvenir à un accord avec les États-Unis en vue de la levée des sanctions.

Le soutien au "peuple opprimé de Palestine et aux groupes de résistance qui défendent les droits inaliénables des Palestiniens à la libération de leur terre et s'opposent au régime sioniste usurpateur" se poursuivra comme d'habitude, a déclaré M. Kanaani lors d'une conférence de presse. "Soutenir la nation palestinienne est un devoir moral et une responsabilité internationale. Il n'y a aucun changement dans l'approche ou la structure de nos discussions indirectes avec les États-Unis dans le cadre des négociations visant à supprimer les sanctions injustes. Nous poursuivrons nos efforts diplomatiques dans le même cadre et avec la même approche", ajoute-t-il. Bien que Raissi était le plus haut représentant élu de l'Iran, la politique du pays est largement définie par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Pendant ce temps, le président par intérim de l'Iran, Mohammad Mokhber, fait l'éloge de Raissi pour avoir maintenu la stabilité de l'économie iranienne alors même que le pays lançait des frappes militaires contre Israël, le Pakistan et l'Irak, dans son premier discours public depuis l'accident d'hélicoptère de la semaine dernière qui a coûté la vie à son prédécesseur et à sept autres personnes. "Trois pays ont été frappés. Nous avons frappé Israël, les gens constatent que les chiffres et les indices sont les mêmes le matin au réveil, que le prix des devises fortes est le même, que l'inflation est la même, que les liquidités sont les mêmes et que le marché répond aux besoins des gens", affirme M. Mokhber. "Cette force, ce règlement et ce pouvoir ne sont pas habituels, ils sont tous le fruit des conseils du guide suprême et des efforts sincères de l'ayatollah Raissi."