L'Iran aurait dissimulé le sabotage d'un site nucléaire secret survenu en juillet 2020

L'Iran a dissimulé une opération de sabotage attribuée à Israël contre un atelier secret d’armes atomiques dans le quartier de Shadabad à Téhéran, menée en 2020. L'information a été divulguée dimanche par le média d'opposition Iran International, sur la base de documents obtenus auprès d'un groupe de hackers.

Un groupe de neuf individus, mené par un certain Massoud Rahimi, aurait ainsi mis le feu au site en juillet 2020, le tout en échange de 10 000 dollars plus une prime pour filmer leurs exactions. Ces hommes auraient été engagés par une personne qui leur aurait affirmé vouloir se venger du propriétaire des lieux. Le groupe ignorait a priori la véritable nature du site. Arrêtés le même mois, les neuf membres de la cellule ont été accusés "d'outrage au gouvernement islamique", de "sabotage", de "destruction de l'un des appareils de l'Organisation de l'énergie atomique", "d'actes contre la sécurité nationale par le biais de la coopération avec Israël" et de "possession d'armes à feu et de drogues."

Selon Jason Brodsky, directeur politique du groupe de réflexion United Against Nuclear Iran (UANI) et invité d'i24NEWS, "cet atelier n'apparaît pas dans les enquêtes en cours que mène l'AIEA [Agence internationale de l'énergie atomique] en Iran, ce qui soulève de sérieuses questions quant aux garanties données par Téhéran à l'agence onusienne". Cet expert estime que le site en question est plutôt lié à l'enrichissement d'uranium.

D'après les informations relayées par Iran International, "cet incendie criminel est rapidement devenu l’un des problèmes de sécurité nationale les plus importants en Iran, avec des informations transmises directement à Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique".

Cette révélation concernant l'existence d'un site nucléaire iranien secret arrive à un moment sensible pour Israël et les pays occidentaux, déterminés à mettre un terme aux ambitions de Téhéran. L'AIEA a conclu une réunion au début du mois sans adopter de résolution contre la République islamique pour ses travaux avancés sur son programme atomique et son refus de coopérer avec elle. L'agence onusienne a confirmé qu'elle ne disposait d'aucune information sur un site nucléaire à Shadabad.