L’Iran aurait exécuté 2 159 personnes en 2025, sur fond de répression après la guerre contre Israël

L’Iran a exécuté 2 159 personnes en 2025, selon un rapport annuel d’Amnesty International cité par l’AFP, un niveau record qui place la République islamique au cœur d’une forte hausse mondiale des exécutions.

Au total, 2 707 exécutions ont été recensées dans le monde en 2025, hors Chine, où les chiffres restent inconnus. Il s’agit du niveau le plus élevé documenté depuis 1981.

Selon Amnesty International, cette progression est liée à l’usage croissant de la peine de mort par des régimes autoritaires pour réprimer l’opposition et renforcer leur contrôle intérieur.

L’Iran représente à lui seul l’immense majorité des exécutions recensées. Le chiffre de 2 159 pendaisons fait plus que doubler les données iraniennes de 2024 et dépasse les précédentes estimations publiées par plusieurs ONG spécialisées.

Cette hausse spectaculaire serait intervenue après la guerre de juin 2025 contre Israël, dans un contexte de durcissement politique et sécuritaire. Les autorités iraniennes auraient intensifié le recours à la peine capitale comme outil de répression, notamment contre les opposants présumés.

Les organisations de défense des droits humains affirment que cette tendance se poursuit en 2026, après les manifestations de janvier et les confrontations militaires avec Israël et les États-Unis.

Des ONG alertent depuis longtemps sur le recours massif aux exécutions en Iran, qui viserait de manière disproportionnée les minorités ethniques et religieuses, notamment les Kurdes, les Arabes et les Baloutches.