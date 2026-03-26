L’Iran aurait mis en place un système de péage officieux dans le détroit d’Ormuz

L’Iran aurait mis en place un système officieux de contrôle et de taxation du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, un passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole. Selon une analyse du cabinet spécialisé Lloyd’s List Intelligence, Téhéran exercerait un contrôle étroit sur les navires transitant par cette voie, allant jusqu’à exiger certaines informations détaillées avant de leur permettre de poursuivre leur route.

D’après ce rapport, les navires doivent fournir des éléments tels que leurs cargaisons, les identités de leurs équipages et leurs destinations. Ces données seraient ensuite examinées par le Corps des gardiens de la révolution islamique, notamment par son commandement provincial d’Hormozgan, afin de vérifier la conformité aux sanctions, d’évaluer la nature des cargaisons, avec une attention particulière portée au pétrole, et de procéder à ce qui est décrit comme une forme de "filtrage géopolitique".

Dans certains cas, des navires auraient même dû s’acquitter d’un paiement pour garantir leur passage en toute sécurité. Selon Lloyd’s List, au moins deux d’entre eux auraient réglé ce "péage" en yuans, la monnaie chinoise, ce qui pourrait contrevenir aux sanctions américaines et européennes visant les Gardiens de la révolution, acteur central du dispositif militaire iranien.

Si les autorités iraniennes n’ont pas détaillé officiellement ces pratiques, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a semblé reconnaître, dans une récente interview, que certains paiements étaient effectivement perçus. Ces révélations interviennent dans un contexte de tensions accrues dans la région, où le contrôle du détroit d’Ormuz demeure un enjeu stratégique majeur pour l’économie mondiale.