L’Iran aurait préparé des mines pour bloquer le détroit d’Ormuz, selon des sources américaines

Articles recommandés -

Selon deux responsables américains s’exprimant sous couvert d’anonymat, l’Iran aurait chargé des mines navales sur des navires dans le golfe Persique le mois dernier, laissant craindre une volonté de bloquer le détroit d’Ormuz, l’un des points névralgiques du commerce mondial d’hydrocarbures. Ces informations, rapportées par Reuters, proviennent de renseignements collectés par les services américains après les frappes israéliennes sur des cibles iraniennes, survenues à partir du 13 juin.

Bien que les mines n’aient pas été déployées, ce geste a été interprété à Washington comme un signal clair que Téhéran envisageait sérieusement de fermer le détroit. Une telle action paralyserait près de 20 % du trafic mondial de pétrole et de gaz naturel, avec des conséquences économiques majeures à l’échelle planétaire.

Le 22 juin, dans la foulée des frappes américaines contre trois sites nucléaires en Iran, le Parlement iranien a même adopté une résolution appelant à la fermeture du détroit. Toutefois, cette décision reste symbolique : seul le Conseil suprême de sécurité nationale peut ordonner une telle mesure. L’Iran a régulièrement menacé de bloquer ce passage stratégique sans jamais passer à l’acte.

Le détroit d’Ormuz, large de 34 km à son point le plus étroit, joue un rôle essentiel pour les exportations de pétrole de pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, l’Irak et le Qatar. Même l’Iran utilise ce couloir pour ses propres exportations, ce qui en théorie le dissuade d’en perturber l’accès. Pourtant, selon une estimation de l’agence américaine du renseignement militaire en 2019, l’Iran disposerait de plus de 5 000 mines marines pouvant être rapidement déployées par de petites embarcations rapides.

Les responsables américains n’excluent pas que cette manœuvre ait été une opération d’intimidation destinée à envoyer un message à Washington sans réelle intention de passage à l’acte. Le doute subsiste également quant à savoir si les mines sont toujours à bord ou ont été retirées.

Interrogé par Reuters, un responsable de la Maison-Blanche a salué la réussite de l’opération "Midnight Hammer" ("Marteau de minuit"), menée par les États-Unis pour affaiblir les capacités militaires de l’Iran et maintenir la liberté de navigation dans la région. Le Pentagone et la mission iranienne auprès de l’ONU n’ont pas commenté.

Bien que la riposte immédiate de Téhéran se soit limitée à une attaque de missiles contre une base américaine au Qatar, Washington reste sur ses gardes, n’écartant pas d’éventuelles représailles futures.