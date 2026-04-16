L’Iran aurait proposé un passage sécurisé via les eaux omanaises du détroit d'Ormuz

L’Iran aurait proposé aux États-Unis une mesure visant à apaiser les tensions dans le détroit d’Ormuz, en autorisant les navires à circuler librement du côté des eaux omanaises sans risque d’attaque, a déclaré à Reuters une source informée par Téhéran. Cette initiative, conditionnée à un accord global entre Washington et Téhéran, constituerait un signal d’ouverture après plusieurs semaines d’escalade militaire.

Depuis le déclenchement du conflit entre l’Iran, les États-Unis et Israël le 28 février, le trafic maritime dans cette zone stratégique a été fortement perturbé. Le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial, est au cœur des enjeux économiques et sécuritaires. Des centaines de navires et près de 20 000 marins se retrouvent bloqués dans le Golfe, malgré l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu temporaire le 8 avril, alors que le président américain Donald Trump a récemment évoqué une possible fin imminente des hostilités.

La proposition iranienne viserait à permettre aux navires d’emprunter un couloir sécurisé dans les eaux d’Oman, sans entrave de la part de Téhéran. Toutefois, plusieurs incertitudes subsistent, notamment sur l’éventuelle présence de mines dans la zone ou sur l’inclusion de navires liés à Israël dans ce dispositif. Selon la source, cette offre reste étroitement liée à la réponse américaine aux exigences iraniennes, élément central des négociations en cours.

Cette initiative marque un possible infléchissement de la position iranienne, après des propositions plus radicales évoquées ces dernières semaines, telles que l’instauration de droits de passage ou une revendication de souveraineté sur le détroit, des mesures largement contestées par la communauté internationale. L’Organisation maritime internationale a d’ailleurs mis en garde contre de telles pratiques, les jugeant contraires aux conventions maritimes.

Si elle se concrétise, cette ouverture pourrait contribuer à rétablir le fonctionnement habituel du détroit, basé depuis des décennies sur un système de navigation partagé entre les eaux iraniennes et omanaises. Reste à savoir si Washington acceptera les conditions posées par Téhéran, alors que les États-Unis ont récemment renforcé la pression en imposant un blocus sur les navires pétroliers quittant les ports iraniens.