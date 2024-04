L'Iran célèbre l'attaque contre Israël malgré l'inquiétude d'une riposte

Des manifestants iraniens se sont rassemblés à Téhéran et dans d'autres villes du pays la nuit dernière pour célébrer l'attaque contre Israël, alors que d'autres font la queue dans les stations-service en prévision d'une sévère riposte israélienne.

Sur la place Palestine à Téhéran, des manifestants scandent "Mort à Israël !" et "Mort à l'Amérique !" après l'annonce par les Gardiens de la révolution du lancement de l'opération "Promesse réelle". Une fresque proclamant "la prochaine gifle sera plus féroce" a été dévoilée sur la place, où une immense bannière appelant en hébreu les Israéliens à "se mettre à l'abri" était accrochée depuis plusieurs jours. Les manifestants agitent des drapeaux iraniens et palestiniens aux côtés de banderoles affirmant que "la victoire de Dieu est proche".

Une foule importante s'est également rassemblée devant l'ambassade britannique à Téhéran. Des manifestations de soutien à l'attaque ont aussi eu lieu à Ispahan, troisième ville d'Iran, où le général de brigade Mohammad Reza Zahedi, l'un des généraux tués dans la frappe de Damas, a été enterré. Des rassemblements se sont également tenus près de la tombe du commandant des Gardiens, Qasem Soleimani, tué en 2020 par une frappe de drone américaine à Bagdad, dans la ville méridionale de Kerman.

L'anticipation d'un conflit avec Israël avait gagné l'Iran depuis la frappe du 1er avril contre son consulat. Dans la capitale Téhéran, des témoins ont vu de longues files d'attente devant les stations-service tôt dimanche matin, les gens semblant inquiets de ce qui pourrait arriver ensuite.