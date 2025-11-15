L'Iran confirme la saisie d’un pétrolier en route vers Singapour dans les eaux du Golfe

L’Iran a confirmé samedi que les Gardiens de la révolution (IRGC) avaient saisi un pétrolier transportant une cargaison pétrochimique à destination de Singapour, alors qu’il naviguait dans les eaux du Golfe. Selon les autorités iraniennes, le navire aurait été intercepté après des « inspections » révélant qu’il transportait une cargaison « non autorisée ». Téhéran n’a toutefois pas fourni davantage de détails sur la nature des violations reprochées.

Les informations diffusées par le Centre britannique UK Maritime Trade Operations (UKMTO) et la société de sécurité maritime privée Ambrey indiquent qu’il s’agit du Talara, un pétrolier battant pavillon des îles Marshall. Le navire avait quitté Ajman, aux Émirats arabes unis, en direction de Singapour avant d’opérer un brusque changement de cap vers les côtes iraniennes, comme le montrent les données de suivi maritime.

Cet incident intervient dans un contexte de tensions persistantes dans le détroit d’Ormuz et ses abords, où l’Iran a multiplié ces dernières années les interceptions de navires, souvent en réponse à des mesures de pression américaines ou européennes. Les saisies de pétroliers sont régulièrement perçues comme un levier de rapport de force géopolitique dans cette zone stratégique par où transite une grande partie du commerce mondial d’hydrocarbures.