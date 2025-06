L'Iran conserve un arsenal balistique considérable malgré les frappes

Articles recommandés -

Malgré douze jours de guerre intense contre Israël, l'Iran dispose encore d'un arsenal militaire redoutable. Selon les estimations américaines et israéliennes, Téhéran possédait environ 2 000 missiles balistiques avant le conflit. Après avoir tiré 525 missiles balistiques durant cette guerre, il lui en reste près de 1 500.

Un arsenal diversifié et inquiétant

L'arsenal iranien ne se limite pas aux missiles balistiques. Le régime dispose également de missiles sol-air, de missiles de croisière et de milliers de drones. Durant le conflit, l'Iran a lancé plus de 1 983 drones, dont un seul a atteint sa cible, tombant malheureusement sur une maison.

Capacité de production intacte

Plus préoccupant encore, l'Iran possède plus de 400 usines où il fabrique ses propres armements. "Il ne faut pas les sous-estimer, ils ont la capacité de refaire et de refabriquer ces missiles", soulignent les experts. Les délais d'arrivée varient considérablement selon l'armement : 9 heures pour un drone depuis l'Iran, 2 heures pour un missile de croisière, mais seulement 10 minutes pour un missile balistique.

Bilan des attaques directes

Depuis les trois vagues d'attaques directes iraniennes contre Israël, 1 036 missiles ont été tirés depuis le territoire iranien. Malgré un taux d'interception de 90%, ces attaques ont causé 29 victimes israéliennes, incluant une femme décédée d'une crise cardiaque en se rendant à l'abri.

L'arsenal balistique iranien demeure donc loin d'être détruit.