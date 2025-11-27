L'Iran continue d’alimenter le Hezbollah malgré une crise intérieure majeure

Alors que l’Iran traverse l’une des pires crises internes de son histoire récente, le régime a pourtant déboursé près d’un milliard de dollars en quatre mois pour soutenir le Hezbollah, affirme Beni Sabti, spécialiste de l’Iran à l’Institute for National Security Studies, rattaché à l’université de Tel Aviv. Selon lui, ces fonds transitent par des réseaux de contrebande en Irak du Nord, en Syrie et en Turquie, loin des besoins urgents de la population iranienne.

Le contraste est saisissant. Tandis que Téhéran fait face à un manque d’eau sans précédent, à des coupures d’électricité récurrentes et à une pollution étouffante, les ressources financières de l’État semblent prioritairement dirigées vers ses alliés régionaux. Pour Sabti, le pouvoir iranien demeure dans un état de "déni complet", convaincu d’avoir survécu à la dernière guerre sans impact politique majeur et persuadé de pouvoir poursuivre sa stratégie d’avant-conflit.

Cette vision se traduit, selon le chercheur, par une politique d’abandon des services publics essentiels. Les milliards consacrés aux organisations armées n’irriguent ni les infrastructures hydrauliques ni les réseaux électriques, laissant les Iraniens se débrouiller seuls, sans opposition structurée capable d’incarner une alternative.

Sur le front nucléaire, Sabti tempère toutefois les inquiétudes. Il estime que la mort de plusieurs scientifiques liés au programme de militarisation de l’atome a freiné les capacités de Téhéran. Le régime serait conscient des limites à ne pas franchir, notamment celles qui constitueraient une ligne rouge pour Washington. "Nous avons un peu plus de temps", assure-t-il, évoquant une forme d’accalmie dans ce domaine.

La véritable priorité iranienne se situerait ailleurs : reconstituer son arsenal balistique et relancer ses réseaux terroristes. Sabti souligne néanmoins un frein opérationnel majeur : "Ils n’ont pas de lanceurs." Les chiffres brandis sur le nombre de missiles seraient donc à relativiser, faute de moyens de tir réellement disponibles.

Concernant les objectifs juifs à l’étranger, le tableau dressé par le chercheur reste alarmant. L’Iran collecterait depuis des décennies des informations sur des synagogues et recruterait des criminels locaux pour préparer des attaques, comme cela aurait été le cas au Danemark ou au Royaume-Uni. Israël affirme avoir déjoué de nombreuses opérations, notamment en Turquie, à Chypre ou encore au Mexique.

Beni Sabti conclut sans ambiguïté : pour les dirigeants iraniens, le recours au terrorisme n’est pas un outil parmi d’autres, mais l’essence même du régime. Renoncer à cette stratégie reviendrait, selon lui, à renoncer à leur identité politique.