L’Iran déclare la faillite de l’une de ses plus grandes banques privées

L’Iran a annoncé la faillite d’Ayandeh Bank, l’une de ses plus importantes institutions financières privées, dont les actifs ont été transférés à la banque publique Melli, selon les médias officiels. Cette décision exceptionnelle intervient dans un contexte économique fragilisé par les sanctions internationales récemment rétablies par l’ONU.

Fondée en 2012, Ayandeh Bank comptait 270 agences à travers le pays, dont 150 à Téhéran. Mais la banque était lourdement endettée, avec 5,2 milliards de dollars de pertes accumulées et près de 2,9 milliards de dettes, d’après l’agence ISNA. Selon la Banque centrale, plus de 90 % des fonds avaient été octroyés à des sociétés ou projets liés à la banque, sans jamais être remboursés.

Son directeur, Abolfazl Najarzadeh, a confirmé que la fusion avec Melli Bank était « désormais complète » et que les dépôts des clients sont garantis. Devant plusieurs agences à Téhéran, des files d’attente se sont formées ce samedi, tandis que la police sécurisait les lieux pour éviter tout mouvement de panique.

Ayandeh Bank avait notamment financé des projets pharaoniques comme l’Iran Mall, l’un des plus grands centres commerciaux du monde.

Outre Ayandeh, cinq autres banques iraniennes — dont Sarmayeh, Day, Sepah, Iran Zamin et Melal — seraient également en grande difficulté financière.

Cette faillite reflète l’impact des nouvelles sanctions de l’ONU, réimposées en septembre après l’échec des pourparlers sur le nucléaire iranien, suspendus depuis juin.