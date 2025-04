L'Iran défie les Etats-Unis et arme les milices chiites d'Irak de missiles longue portée

L'Iran a transféré des missiles à longue portée à ses forces mandataires en Irak pour la première fois, augmentant l'empreinte militaire du régime dans la région, alors même que le président Trump menace de tenir Téhéran pour responsable des actions de ses milices, a rapporté mercredi le journal britannique The Times. Cette information intervient parallèlement aux intentions de la république islamique d’entamer des négociations avec les États-Unis au sujet de son programme nucléaire et de celui de missiles.

Malgré la menace de Donald Trump de tenir le régime des mollahs responsable des actions des milices chiites d'Irak, cela ne semble pas avoir découragé l'Iran d'armer ses ses forces supplétives. Les armes ont été transférées la semaine dernière, selon les services de renseignement régionaux chargés de surveiller la frontière de près de 1 600 kilomètres entre les deux pays. C'est la première fois que des missiles sol-sol de longue portée sont en possession d'une milice alliée à l'Iran en Irak. Selon certaines sources, la livraison a été organisée par l'armée de l'air des Gardiens de la révolution iranienne.

ASSOCIATED PRESS/AP

De plus, deux autres types de missiles ont été transférés aux milices pro-iraniennes en Irak : des missiles de croisière Quds 351 et des missiles balistiques Jamal 69. Leur portée est toutefois bien plus courte que celle des nouveaux missiles sol-sol, capables d’atteindre des cibles en Europe.