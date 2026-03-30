L'Iran dément toute négociation avec les États-Unis et admet un simple échange de messages

Les autorités iraniennes ont fermement nié l’existence de discussions directes avec les États-Unis en vue de mettre fin à la guerre, contredisant les déclarations du président américain Donald Trump. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, a affirmé qu’aucun dialogue n’avait eu lieu entre les deux pays, évoquant uniquement des échanges indirects via des médiateurs.

Téhéran a également rejeté les propositions transmises par Washington, les qualifiant d’"irréalistes", "excessives" et "inacceptables", ce qui revient à écarter pour l’heure toute perspective de négociation. Dans le même temps, le porte-parole a confirmé que l’ambassadeur iranien au Liban resterait en poste à Beyrouth, malgré la demande des autorités libanaises de le voir quitter le pays.

Ces déclarations contrastent avec les propos tenus récemment par Donald Trump, qui affirmait que des discussions, directes et indirectes, étaient en cours et progressaient "très bien", évoquant même la possibilité d’un accord rapide. L’écart entre les positions des deux camps souligne l’incertitude qui entoure les efforts diplomatiques en cours.

Parallèlement, les Gardiens de la révolution ont adopté un ton plus offensif, assurant que l’Iran ne cherchait pas la guerre mais qu’il en déterminerait l’issue "avec force et détermination" en cas d’agression. Ils ont également vivement critiqué la politique américaine, accusant Washington d’alimenter l’instabilité régionale et mondiale, dans un contexte de tensions toujours vives entre les deux pays.