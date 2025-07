L'Iran développait une bombe électromagnétique pour paralyser Israël, selon de nouvelles révélations

Articles recommandés -

De nouvelles révélations concernant les coulisses de la "Guerre des 12 jours" entre Israël et l'Iran continuent d'émerger. Selon celles-ci, l'administration Trump avait donné son feu vert à Israël pour lancer une attaque contre l'Iran le 13 juin, mais sous une condition stricte : les États-Unis ne rejoindraient la campagne qu'en cas de succès de l'opération, selon un article du Washington Post publié samedi.

Selon des sources israéliennes citées dans cette publication, l'annonce par Donald Trump d'un cessez-le-feu avec l'Iran est intervenue alors qu'Israël entrait dans la phase finale de sa campagne, dont l'objectif ultime était de renverser le régime iranien. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau la chronologie des événements et la stratégie américaine dans la région.

La menace d'une bombe électromagnétique iranienne

Les responsables israéliens ont par ailleurs révélé qu'au-delà du programme nucléaire traditionnel, l'Iran développait également une arme électromagnétique particulièrement redoutable. Cette bombe EMP (impulsion électromagnétique) était conçue pour exploser à haute altitude et générer une impulsion électromagnétique de très haute puissance capable de paralyser totalement les infrastructures électriques israéliennes.

Cette arme représentait une menace stratégique majeure, pouvant potentiellement neutraliser les systèmes de défense et les réseaux civils d'Israël sans recourir à une explosion nucléaire conventionnelle.

L'attaque menée contre les installations iraniennes a effectivement endommagé le programme nucléaire, mais de manière plus limitée qu'initialement annoncé. Selon la publication, les dégâts ont fait reculer le programme d'au moins un an - et non de plusieurs années comme l'avait initialement affirmé Israël. Cette réévaluation suggère que l'impact de l'opération, bien que réel, n'a pas été aussi dévastateur que prévu pour les ambitions nucléaires iraniennes.