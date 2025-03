L'Iran dévoile un nouveau site de missiles souterrain

Les forces des Gardiens de la révolution ont présenté mardi soir un nouveau tunnel de missiles, s'inscrivant dans une stratégie d'expansion de leur infrastructure militaire souterraine.

https://x.com/i/web/status/1904602367338619139 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Plusieurs centaines de tunnels de ce type seraient répartis sur le territoire, au point que Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées, a déclaré que si un tunnel de missiles était révélé chaque semaine, le processus s'étendrait sur deux années.

Le tunnel, qui abrite un arsenal conséquent de missiles de croisière et balistiques, montre la volonté de l'Iran de poursuivre le renforcement de ses capacités militaires. Amir Ali Hajizadeh, commandant de l'armée de l'air et spatiale des Gardiens de la révolution, et Mohammad Bagheri ont souligné la rapidité de développement militaire iranien.

Selon leurs déclarations rapportées par la chaîne Al-Aalem, l'Iran serait capable de produire une force militaire "des dizaines de fois plus puissante" que celle démontrée lors des frappes de missiles d'octobre 2024. Bagheri a également affirmé que le rythme de développement iranien "dépasse largement les capacités de reconstruction de ses adversaires".

Cette vidéo s'inscrit dans le contexte d'une propagande de Téhéran visant à envoyer des messages de dissuasion clairs aux Etats-Unis et à Israël. Ces dernières semaines, l'ayatollah Khamenei a répété qu'en cas de frappe américaine, l'Iran n'hésiterait pas à riposter.