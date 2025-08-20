Articles recommandés -

Le ministre iranien de la Défense, Aziz Nasirzadeh, a annoncé mercredi que Téhéran avait développé une nouvelle génération de missiles “bien plus performants” que ceux utilisés lors du récent conflit de 12 jours avec Israël. Selon ses déclarations relayées par les médias d’État, ces armes pourraient être déployées en cas de nouvelles hostilités.

“Les missiles que nous avons utilisés pendant la guerre de 12 jours ont été conçus il y a plusieurs années. Aujourd’hui, nous possédons des missiles dotés de capacités bien supérieures, et si l’ennemi sioniste s’engage dans une nouvelle aventure, nous les utiliserons sans hésiter”, a affirmé Nasirzadeh lors d’une conférence de presse à Téhéran.

Le ministre a également souligné que l’affrontement récent ne s’était pas limité à Israël : “Nous avons fait face non seulement à l’armée israélienne mais aussi à l’ensemble des capacités logistiques, de renseignement et de soutien des États-Unis derrière elle.” Malgré cela, il a insisté sur le fait que les forces iraniennes ont entièrement compté sur des systèmes de fabrication nationale.

Nasirzadeh a par ailleurs affirmé que les missiles iraniens avaient “atteint leurs cibles et infligé de lourdes pertes à l’ennemi sioniste”, tout en accusant les médias israéliens d’avoir censuré les images des frappes. “Les informations ont fini par émerger progressivement, révélant la puissance des forces armées iraniennes”, a-t-il ajouté.

Cette annonce intervient alors que les tensions régionales demeurent extrêmement élevées après le dernier cycle de violences entre Israël et l’Iran, marqué par des frappes croisées et une intensification des menaces verbales. Les nouvelles capacités balistiques iraniennes pourraient accentuer encore la pression sur l’État hébreu et raviver les inquiétudes au sein de la communauté internationale.