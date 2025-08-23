L'Iran dit avoir tué six membres d'un groupe lié à Israël

Articles recommandés -

Les forces iraniennes ont annoncé avoir tué six militants lors d’un raid dans la province instable du Sistan-Balouchistan, frontalière du Pakistan et de l’Afghanistan. Selon l’agence officielle IRNA, ces hommes appartenaient à un groupe « terroriste » présenté comme lié à Israël. Deux autres suspects ont été arrêtés.

L’opération, dont la date et le lieu exact n’ont pas été précisés, a donné lieu à un échange de tirs intense. Deux agents du renseignement et un policier iranien ont été blessés. Les autorités affirment avoir trouvé des « documents » attestant de la « nature sioniste » du groupe visé, qui aurait planifié une attaque contre une installation « vitale » dans l’est du pays.

L'agence IRNA a ajouté que « l’équipe opérationnelle principale » était composée de sept « terroristes non iraniens », sans préciser leur nationalité. La région du Sistan-Balouchistan est régulièrement le théâtre d’affrontements entre les forces de sécurité iraniennes et divers groupes armés, qu’il s’agisse de trafiquants de drogue, de séparatistes ou de mouvements islamistes. L’Iran accuse fréquemment Israël et ses alliés régionaux d’encourager ces attaques afin de déstabiliser le pays. Ce nouvel incident survient alors que Téhéran multiplie les mises en garde contre ses « ennemis extérieurs », dans un climat déjà tendu par le bras de fer nucléaire avec les puissances occidentales et les répercussions régionales de sa confrontation avec Israël.