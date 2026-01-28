L'Iran envisage de remplacer le chef du Hezbollah

De profondes tensions secouent actuellement la direction du Hezbollah, révélant une crise de leadership sans précédent au sommet de l’organisation. Selon des informations rapportées par le commentateur des affaires arabes de la chaîne i24NEWS en hébreu, Baruch Yedid, de violents affrontements internes opposent plusieurs figures clés du mouvement terroriste, sur fond de rivalités de pouvoir et d’échecs opérationnels.

Le principal point de friction concernerait le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, dont l’autorité serait ouvertement contestée. Il ferait face à une opposition marquée de la part de Wafiq Safa, figure influente de l’organisation et ancien proche de Hassan Nasrallah. D’après ces sources, Naim Qassem peinerait à imposer sa ligne et son autorité à Safa, malgré les tentatives de marginalisation de ce dernier, y compris au sein du Conseil de la choura du Hezbollah.

Les dissensions ne se limiteraient pas à ce seul affrontement. Un autre conflit interne opposerait Wafic Safa à Mohammad Raad, haut responsable politique du Hezbollah, accentuant encore les divisions au sein de l’appareil dirigeant. Parallèlement, la direction politique de l’organisation terroriste serait particulièrement remontée contre le commandement sud, tenu pour responsable d’un échec majeur face à Israël, notamment en raison de graves failles sécuritaires et d’infiltrations du renseignement israélien.

La situation aurait été encore aggravée par des initiatives prises de manière indépendante sur le terrain. Des proches d'Ali Tabatabaï, chef d’état-major du Hezbollah éliminé par Israël, auraient pris le contrôle de certaines unités sans se soumettre à la chaîne de commandement centrale, contribuant au climat de désordre et de défiance interne.

Dans ce contexte de chaos, des sources arabes évoquent une inquiétude croissante à Téhéran. Les autorités iraniennes, principal soutien du Hezbollah, envisageraient sérieusement de remplacer Naim Qassem, jugé "inefficace" et incapable de restaurer l’unité et l’efficacité de l’organisation terroriste. Ces tensions internes fragilisent un peu plus le Hezbollah, déjà affaibli par ses revers militaires et ses pertes humaines, et pourraient marquer un tournant dans l’équilibre de pouvoir au sein de l’axe pro-iranien au Liban.