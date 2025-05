"L'Iran est au bord du gouffre" : L'analyse d'Emmanuel Razavi sur les coulisses du régime de Téhéran

Dans une intervention sur i24NEWS, Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, a livré une analyse de la situation actuelle en Iran et des contradictions apparentes de la politique américaine face au dossier nucléaire iranien.

Un régime aux abois

"Le nœud du problème de tout ce qui se passe de Gaza au Yémen, se trouve à Téhéran", affirme d'emblée le grand reporter, pointant la responsabilité de "la république islamique, des mollahs, du guide suprême Ali Khamenei et du corps des gardiens de la révolution" dans les tensions régionales. Mais ce qui ressort avec force de son analyse, c'est l'état de déliquescence interne du régime iranien. "On est dans un moment où le gouvernement de la république islamique est à bout", souligne-t-il, dressant un tableau économique et social désastreux : "Une économie totalement effondrée qui ne fonctionne quasiment plus que sur la corruption", "un Iranien sur deux qui vit en dessous du seuil de pauvreté" dans un pays de 88 millions d'habitants pourtant riche en pétrole.

Les fractures internes du régime

Le grand reporter, s'appuyant sur ses sources privilégiées, révèle l'ampleur des dissensions au sein même du pouvoir iranien. "Il y a des fractures très importantes" non seulement entre réformateurs et conservateurs, mais également au cœur des institutions les plus puissantes comme les gardiens de la Révolution et la Force Al-Qods.

"Vous avez eu des défections au sein du corps des gardiens de la Révolution, vous avez eu des arrestations au sein même de la Force Al-Qods", précise-t-il, avant d'ajouter cette confidence troublante obtenue d'une source interne : "Il y a tellement de défiance entre les membres de l'administration que presque plus personne ne se dit rien, tout le monde se méfie... Ça sent réellement la fin."

Une opportunité historique ?

Pour Emmanuel Razavi, cette situation offre une "fenêtre de tir" unique pour faire tomber un régime honni par une grande partie de sa population. "Beaucoup d'Iraniens avec lesquels je discute attendent de voir leur régime chuter avec une intervention américano-israélienne ou israélienne", affirme-t-il, laissant entendre que le moment serait propice à une action décisive. Le reporter met en garde contre un nouvel accord sur le nucléaire qui, selon lui, ne ferait que "permettre aux mollahs de reprendre leur souffle" alors que le régime est à son point de vulnérabilité maximal. "S'il y avait une fenêtre, c'est le moment qui est le meilleur depuis quelques mois", insiste-t-il.

La méfiance face aux négociations

Quant aux contradictions apparentes de l'administration Trump sur la question du nucléaire iranien, Emmanuel Razavi reste sceptique sur toute issue diplomatique. "Les Iraniens, à chaque fois qu'ils ont passé des accords, ne les ont pas respectés", martèle-t-il, rappelant le précédent des accords de Vienne de 2015. "Je vous engage à regarder depuis 1979, ils ont toujours menti, toujours", conclut-il avec force, laissant peu de place à l'optimisme quant à la sincérité du régime iranien dans les négociations en cours.