L’Iran estime que que l’inquiétude d’Israël à propos de ses missiles est une "menace imaginaire"

L’Iran a rejeté mardi les accusations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, selon lesquelles la République islamique développerait des missiles capables d’atteindre les États-Unis, qualifiant ces propos de « menace imaginaire ».

Dans une interview accordée au podcasteur américain Ben Shapiro, Netanyahou a affirmé que l’Iran travaillait sur des missiles balistiques intercontinentaux d’une portée de 8 000 kilomètres, avant d’ajouter : « Ajoutez 3 000 km de plus, et ils pourront viser New York, Washington, Boston, Miami et même Mar-a-Lago. »

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, lui a répondu sur X (ancien Twitter), dénonçant « une tentative d’Israël de transformer nos capacités défensives en menace imaginaire ». Il a rappelé que l’Iran dispose déjà de missiles Shahab-3, d’une portée de 2 000 km, capables d’atteindre Israël, tout en soulignant que ces programmes ont un caractère purement défensif.

Les tensions entre les deux pays demeurent explosives depuis la guerre de 12 jours survenue en juin dernier, déclenchée par une série de frappes israéliennes sans précédent sur le territoire iranien. Téhéran avait alors riposté par des tirs de missiles et des attaques de drones contre Israël et des positions américaines au Qatar. Si les deux puissances affirment ne pas rechercher une nouvelle guerre, leurs échanges verbaux illustrent la fragilité du cessez-le-feu et la persistance d’un climat de confrontation latente.