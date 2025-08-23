L'Iran et la Russie affichent front commun face à la menace du "snapback" européen

Articles recommandés -

À quelques jours de la date butoir fixée par les puissances européennes pour réimposer les sanctions de l’ONU contre Téhéran, l’Iran et la Russie affichent un front commun. Vendredi, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, s’est entretenu par téléphone avec son homologue russe Sergueï Lavrov afin de coordonner leurs positions face au mécanisme dit du « snapback », prévu dans l’accord nucléaire de 2015.

Selon Araghchi, les pays européens — Royaume-Uni, France et Allemagne — n’ont « ni la légitimité juridique ni la légitimité morale » pour activer ce dispositif, en raison de leurs « violations répétées » de l’accord et de leur alignement sur les frappes américaines contre les sites nucléaires iraniens. Il a averti que le rétablissement des sanctions aurait des « conséquences dévastatrices et imprévisibles » pour la région, tout en insistant sur le fait que cela ne signifierait pas la fin des efforts diplomatiques.

La Chine, également partie prenante de l’accord, a fait savoir cette semaine au Conseil de sécurité de l’ONU qu’elle s’opposait fermement à la réintroduction des sanctions. Pékin a souligné que l’impasse actuelle résulte avant tout des violations américaines et européennes, et non des engagements iraniens. De son côté, le représentant russe auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhaïl Oulianov, a rappelé que les pays de l’E3 eux-mêmes ne respectent pas la résolution 2231, et ne peuvent donc pas activer légitimement le mécanisme. Les discussions entre l’Iran et les Européens doivent reprendre mardi prochain à Vienne, au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères. L’Union européenne espère encore arracher des concessions iraniennes pour éviter un retour aux lourdes sanctions de l’ONU, notamment l’embargo sur les armes et les restrictions balistiques.